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عربي-دولي
بايدن يقدّم زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين" قبل أن يصحّح هفوته
Lebanon 24
11-07-2024
|
19:30
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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الخميس عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين قبل أن يصحّح هفوته خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن".
وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح هفوته: "والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين".
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وتدارك بايدن الموقف سريعا وقال: "الرئيس زيلينسكي. أنا أركز بشدة على هزيمة بوتين".
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