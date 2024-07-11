Advertisement

عربي-دولي

بعد إحراز تقدم في المفاوضات.. نتنياهو يعقد اجتماعا استثنائيا على غير عادة!

Lebanon 24
11-07-2024 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1221802-638563624966461332.png
Doc-P-1221802-638563624966461332.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن وتل أبيب تعكسان حالة من التفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت "كان 11" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المفاوضات، أنه "تم إحراز تقدم في بعض القضايا، لكن الخلافات لم تحل بشكل كامل"، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية لإطلاعه على تطور المفاوضات.
Advertisement

وسيعرض الفريق المفاوض على الوزراء الأعضاء في الكابينيت، نتائج الاجتماعات التي عقدت في الدوحة. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل، إن هناك مساعي لتنظيم "قمة أخرى قريبا"، في إشارة إلى جولة جديدة من المحادثات بمشاركة واشنطن والوسيطين القطري والمصري.

كما أوضحت القناة الإسرائيلية، أن الاجتماع الذي عقده نتنياهو على غير العادة مع الفريق المفاوض فور عودته من الدوحة، يعد اجتماعا استثنائيا، ونقلت عن مصدر أجنبي قوله إن "المحادثات في الدوحة كانت فعالة إذ سلطت الضوء على التفاهمات والخلافات بين الطرفين".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "نقاط الخلاف بشأن الاتفاق هي آلية إنهاء الحرب، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم وسحب القوات الإسرائيلية من غزة"، فيما تشير التقارير إلى أن "هناك تقدما في المحادثات للاتفاق بين إسرائيل وحماس".

ويصر نتنياهو على أن "الاتفاق يجب أن يضمن إمكانية استئناف الحرب على غزة، ومنع تهريب السلاح إلى حركة حماس عبر الحدود المصرية، ومنع المسلحين من العودة إلى شمالي قطاع غزة، وإعادة أكبر قدر من الرهائن الأحياء في إطار الصفقة".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن "رئيس الموساد، الذي ترأس الوفد إلى الدوحة، عبر خلال اجتماع الكابينيت مساء الخميس، عن موقف مؤيد لنتنياهو"، وقال: "بدون البنود التي يصر عليها رئيس الحكومة لن نتمكن من تجديد الحرب وإعادة جميع الرهائن.. نحن بحاجة إلى زيادة الضغط على غزة". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:36 | 2024-07-12
03:30 | 2024-07-12
03:12 | 2024-07-12
03:10 | 2024-07-12
03:02 | 2024-07-12
02:54 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24