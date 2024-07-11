بعد إحراز تقدم في المفاوضات.. نتنياهو يعقد اجتماعا استثنائيا على غير عادة!

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن وتل أبيب تعكسان حالة من التفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وذكرت "كان 11" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المفاوضات، أنه "تم إحراز تقدم في بعض القضايا، لكن الخلافات لم تحل بشكل كامل"، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية لإطلاعه على تطور المفاوضات.وسيعرض الفريق المفاوض على الوزراء الأعضاء في الكابينيت، نتائج الاجتماعات التي عقدت في الدوحة. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل، إن هناك مساعي لتنظيم "قمة أخرى قريبا"، في إشارة إلى جولة جديدة من المحادثات بمشاركة واشنطن والوسيطين القطري والمصري.كما أوضحت القناة الإسرائيلية، أن الاجتماع الذي عقده نتنياهو على غير العادة مع الفريق المفاوض فور عودته من الدوحة، يعد اجتماعا استثنائيا، ونقلت عن مصدر أجنبي قوله إن "المحادثات في الدوحة كانت فعالة إذ سلطت الضوء على التفاهمات والخلافات بين الطرفين".وذكرت تقارير إسرائيلية أن "نقاط الخلاف بشأن الاتفاق هي آلية إنهاء الحرب، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم وسحب القوات الإسرائيلية من غزة"، فيما تشير التقارير إلى أن "هناك تقدما في المحادثات للاتفاق بين إسرائيل وحماس".ويصر نتنياهو على أن "الاتفاق يجب أن يضمن إمكانية استئناف الحرب على غزة، ومنع تهريب السلاح إلى حركة حماس عبر الحدود المصرية، ومنع المسلحين من العودة إلى شمالي قطاع غزة، وإعادة أكبر قدر من الرهائن الأحياء في إطار الصفقة".وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن "رئيس الموساد، الذي ترأس الوفد إلى الدوحة، عبر خلال اجتماع الكابينيت مساء الخميس، عن موقف مؤيد لنتنياهو"، وقال: "بدون البنود التي يصر عليها رئيس الحكومة لن نتمكن من تجديد الحرب وإعادة جميع الرهائن.. نحن بحاجة إلى زيادة الضغط على غزة". (روسيا اليوم)