Advertisement

عربي-دولي

حتى إحلال سلام شامل ودائم في فلسطين... إردوغان يعارض شراكة "الناتو" مع إسرائيل

Lebanon 24
11-07-2024 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1221807-638563634554044145.jpg
Doc-P-1221807-638563634554044145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في مؤتمر صحفي بختام قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، الخميس، أنه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية مواصلة شراكتها مع "الناتو". 
وقال إردوغان: "حتى التوصل لسلام شامل ودائم في فلسطين، فإن محاولات التعاون مع إسرائيل ضمن الناتو لن تحظى بموافقة تركيا". 
Advertisement
وقبل مغادرته إلى واشنطن، الثلاثاء، دعا إردوغان إلى دور أكبر للناتو في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وعبر عن القلق إزاء ما قال إنها خطط إسرائيلية لمهاجمة لبنان، وجدد، الخميس، تحذيراته من توسع النزاع.
وقال: "يجب أن تتوقف تهديدات إسرائيل ومحاولاتها لتوسيع النزاع. وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر نزاعات أكثر عمقا، وحتى حرب". 
وغداة اشتعال الحرب عقب هجوم السابع من تشرين الاول بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يتبادل حزب الله الموالي لإيران والداعم لحماس القصف يوميا على الحدود مع الجيش الإسرائيلي وقد ازدادت حدة هذا القصف مؤخرا.
وحذرت الولايات المتحدة الثلاثاء من أن النزاع بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى حرب إقليمية. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2024-07-12
01:42 | 2024-07-12
01:30 | 2024-07-12
01:00 | 2024-07-12
00:59 | 2024-07-12
00:48 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24