حتى إحلال سلام شامل ودائم في فلسطين... إردوغان يعارض شراكة "الناتو" مع إسرائيل

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في مؤتمر صحفي بختام قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، الخميس، أنه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية مواصلة شراكتها مع "الناتو".

وقال إردوغان: "حتى التوصل لسلام شامل ودائم في فلسطين، فإن محاولات التعاون مع إسرائيل ضمن الناتو لن تحظى بموافقة تركيا".

Advertisement

وقبل مغادرته إلى واشنطن، الثلاثاء، دعا إردوغان إلى دور أكبر للناتو في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وعبر عن القلق إزاء ما قال إنها خطط إسرائيلية لمهاجمة لبنان، وجدد، الخميس، تحذيراته من توسع النزاع.

وقال: "يجب أن تتوقف تهديدات إسرائيل ومحاولاتها لتوسيع النزاع. وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر نزاعات أكثر عمقا، وحتى حرب".

وغداة اشتعال الحرب عقب هجوم السابع من تشرين الاول بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يتبادل حزب الله الموالي لإيران والداعم لحماس القصف يوميا على الحدود مع الجيش الإسرائيلي وقد ازدادت حدة هذا القصف مؤخرا.

وحذرت الولايات المتحدة الثلاثاء من أن النزاع بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى حرب إقليمية. (الحرة)