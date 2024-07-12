بعدة فيديوهات.. ترامب يسخر من هفوات بايدن وزلات لسانه: "عمل جيّد يا جو"

سخر المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الجمعة، من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس جو بايدن وارتكب خلاله عدة هفوات.

وقال ترامب على شبكته "تروث سوشال" Truth Social، "عمل جيّد يا جو!". ومن المقرر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.

وخلال المؤتمر الصحافي بقمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، شدّد الرئيس بايدن على "أهمّية تهدئة المخاوف" المتعلقة بترشحه للرئاسة، وذلك في وقت يحتدم الجدل بشأن حالته الصحّية.

وقال بايدن: "أنا مصمّم على أن أكون مرشحا، لكنّني أعتقد أنّ من المهم تهدئة المخاوف".

زلات لسان.. وهفوات

إلا أن المؤتمر لم يخل من عدة هفوات، حيث بدا الرئيس الأميركي وكأن ذهنه ليس حاضرا في بعض الجمل التي كان يحاول أن ينطقها بثبات، إلا أنه فشل في بعضها.

وبالطبع لم يفوت غريمه اللدود ترامب هذه الفرصة الذهبية، وكأنه وضع الرئيس بايدن بمؤتمره وتصريحاته تحت المجهر. وسرعان ما نشر ترامب عدة مقاطع للرئيس بايدن من المؤتمر الصحافي، لكي يظهر ويبيّن تلك الزلات أو الهفوات، ولا تمر مرور الكرام.

ومن أبرز تلك الهفوات، أشار بايدن لنائبته كامالا هاريس باسم "ترامب". ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان هاريس التغلب على دونالد ترامب إذا قرر الرئيس الديمقراطي عدم الترشح مجدداً، قال بايدن "لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة للرئيس إذا لم أكن أعتقد منذ البداية أنها مؤهلة لتكون رئيسة.. لهذا السبب اخترتُها".

كما نشر مقطعا آخر تحدث فيه بايدن عن المخابرات، حيث بدت الجملة التي قالها غير مفهومة وبدون معنى.



وكذلك مقطع ثالث قال فيه بايدن إنه يتبع تعليمات رئيس أركانه، إلا أنه بدا وكأن الكلمات هربت منه لبعض الوقت قبل أن يكمل جملته.



وبالتأكيد لن ننسى هفوة بايدن حيث قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، قبل أن يصحّح خطأه،. وقال بايدن (81 عاماً) مخاطباً الحاضرين في القمّة "والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتّع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيّداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين".

Biden accidentally calls Zelensky “President Putin”



A few seconds later corrects himself. “He’s going to beat President a Putin..I’m so focused on beating Putin, we have to worry about it.”



pic.twitter.com/QH9XwYpfVo — Alex Thompson (@AlexThomp) July 11, 2024 Advertisement



لكن سرعان ما صحّح بايدن هفوته، قائلاً "تركيزي منصب بشدة على هزيمة الرئيس بوتين"، مؤكدأ أنه يقصد الرئيس "الذي سيهزم الرئيس بوتين"، فما كان من زيلينسكي إلا أن رد بالقول: "أنا أفضل منه"، فرد بايدن: "أنت أفضل منه بكثير".

هذا وأكّد الرئيس بايدن أنه يعتبر نفسه المرشّح "الأكثر كفاءة" لمواجهة دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر القادمة، وقال بايدن إنه هزم ترامب مرة وسيهزمه مجددا، وأنه يفعل ذلك لإنهاء العمل الذي بدأه.



وكشف بايدن أنه أجرى فحوصات عصبية مكثفة في الآونة الأخيرة، وأنه لا يمانع إجراء فحوصات أخرى إذا طلب منه أطباؤه ذلك.

وكان هذا أول مؤتمر صحافي يعقده بايدن منذ مناظرته الكارثية ضد ترامب، وهو حدث قد يحدد مصير ترشّحه للرئاسة.

واتجهت أنظار العالم نحو الرئيس البالغ 81 عاما خلال قمة الأطلسي في واشنطن فيما يحاول تهدئة الدعوات المتزايدة من حزبه الديمقراطي إلى التنحي بسبب سنّه وصحته.

والأخطاء التي ارتكبها بايدن قد تزيد بشكل كبير من عدد الديمقراطيين الذين سيحضّونه على الانسحاب من السباق الرئاسي. والأربعاء، دعا الممثل جورج كلوني المؤيد لبايدن، الرئيس الأميركي إلى الانسحاب من السباق الرئاسي بعد أسابيع فقط على تنظيم حملة لجمع التبرعات للرئيس. (العربية)