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عربي-دولي

أميركا تقصف مسيرتين و5 زوارق للحوثيين في البحر الأحمر

Lebanon 24
12-07-2024 | 00:10
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تستمر القيادة المركزية الأميركية في استهداف مواقع الحوثيين في البحر الأحمر، وفي آخر بيان لها، كشفت أنها دمرت طائرتين مسيرتين و5 زوارق مسيرة للحوثيين بالبحر الأحمر، مؤكدة أنها دمرت أيضا "طائرة مسيرة أخرى ضمن مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".
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وحسب البيان "‏تقرر أن هذه الزوارق المسيرة والطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".
 
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس الخميس أنها دمرت طائرتين مسيرتين واعترضت زورقا مسيرا للحوثيين في البحر الأحمر. (روسيا اليوم)

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