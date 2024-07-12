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عربي-دولي
لتشجيع التلاميذ على الكتابة.. إيطاليا تحظر الهواتف داخل المدارس
Lebanon 24
12-07-2024
|
00:25
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قرّرت إيطاليا حظر الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، في العام الدراسي الجديد بالمدارس، وذلك لأجل تحسين سلوك التلاميذ، وتشجيعهم على تحسين مهارات الكتابة بخط اليد.
وأعلن وزير التربية الإيطالي إعادة إدخال "التقويم المدرسي" الذي يجب كتابة المهام فيه بخط اليد، مما يسمح لأولياء الأمور بمتابعة تعليم أبنائهم، وأضاف: "نحن بحاجة لجعل أبنائنا يمسكون بالورقة، والقلم مجددا".
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ويوجد حظر على الهواتف المحمولة في المدارس الإيطالية منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه على نطاق واسع، وأدخلت بعض الدول تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة لإيجاد بيئة تعليمية أفضل للتلاميذ. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
عربي-دولي
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