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عربي-دولي

حدث أمني جديد في البحر الأحمر.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
12-07-2024 | 00:41
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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غربي المخا باليمن.

وأبلغت السفينة شركة أمبري بأن "صاروخا" سقط في الماء فيما انفجر آخر في الهواء، وأضافت أن الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة.
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وجاء في مذكرة من أمبري أن "السفينة لم تكن تفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت"، بحسب رويترز. 
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