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انزلاق تربة في النيبال يبتلع 66 شخصا

Lebanon 24
12-07-2024 | 00:59
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فُقد 66 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في وسط النيبال في انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر.

وقال مسؤول منطقة شيتوان خيماناندا بوسال لوكالة "فرانس برس" إن "حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي".
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