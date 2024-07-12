أردوغان يكلف وزير خارجيته بلقاء الأسد للبدء باستعادة العلاقات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه كلّف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالاجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد للبدء في استعادة العلاقات مع سوريا.

في سياق آخر، قال أردوغان، في مؤتمر صحافي خلال قمة الناتو، إنه من غير الممكن أن تواصل الحكومة الإسرائيلية شراكتها مع حلف شمال الأطلسي.

Advertisement

وأضاف: "حتى يتم تحقيق سلام شامل ومستدام في فلسطين، تركيا لن توافق على أي محاولات للتعاون مع إسرائيل داخل الحلف".

في سياق آخر، ذكر أن تركيا تواصل أيضا جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وحول "مكافحة الإرهاب"، أشار أردوغان إلى أن تركيا تنتظر التضامن من حلفائها بخصوص "مكافحة الإرهاب" الذي يعد أحد التهديدين الأساسيين اللذين حددهما الحلف. وأضاف: "هذا ما يتطلبه قانون التحالف".

وبخصوص شراء تركيا مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة، أوضح أردوغان أنه تحدث مع نظيره الأميركي جو بايدن، الذي قال له "سأحل هذه المشكلة خلال 3 إلى 4 أسابيع".

وبخصوص سعي تركيا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، قال أردوغان: "هدفنا أن نصبح عضواً دائماً في المنظمة وليس عضواً مراقباً". (العربية)