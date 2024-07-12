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عربي-دولي

مشاورات بين أوباما وبيلوسي.. شكوك ومخاوف حول قدرة بايدن على الترشح

Lebanon 24
12-07-2024 | 01:55
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تحدث الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونانسي بيلوسي على انفراد عن الرئيس جو بايدن ومستقبل حملته الانتخابية لعام 2024.
 
وأعرب كل من الرئيس السابق ورئيسة البرلمان السابقة عن مخاوفهما بشأن مدى صعوبة التغلب على دونالد ترامب، دون تحديد ما يجب فعله.
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ويسعى الديمقراطيون بشدة إلى إنهاء الاقتتال الداخلي المحبط حتى يتمكنوا من العودة إلى محاولة التغلب على الرئيس السابق. وهم يتوسلون إما من أوباما أو بيلوسي لمساعدتهم في تحقيق ذلك، مدركين أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لا يحظى بثقة بايدن، وأن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز ليس لديه عمق العلاقة لإيصال الرسالة.
وتحدثت شبكة "سي إن إن" CNN مع أكثر من 12 عضوا في الكونغرس ونشطاء والعديد من الأشخاص على اتصال بكل من أوباما وبيلوسي، حيث قال الكثير منهم إن نهاية ترشيح بايدن واضحة، وفي هذه المرحلة إنها مجرد مسألة كيفية حدوثها، حتى بعد المؤتمر الصحافي ليل الخميس على هامش قمة حلف الأطلسي في واشنطن.
وإذا شعر هذان الاثنان (أوباما وبيلوسي) بخلاف ذلك، كما يقول العديد من الديمقراطيين البارزين، فعليهما أن يقولا ذلك بوضوح في أقرب وقت ممكن قبل حدوث المزيد من الضرر قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات.
 
ويأمل العديد من زملاء بيلوسي أن تتمكن من إنهاء الاضطرابات التي اجتاحت الديمقراطيين خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعتبر شكوك أوباما العميقة حول قدرة صديقه على الفوز بإعادة انتخابه هي واحدة من أسوأ الأسرار المحفوظة في واشنطن.
وعندما يتم كتابة تاريخ هذه الفترة الاستثنائية التي استغرقت أسبوعين من السياسة الأميركية، ستكون بصمات أوباما وبيلوسي أكثر وضوحا بكثير مما هو معروف حاليا، كما يقول الأشخاص المطلعون على هذه المسألة لشبكة "سي إن إن".
وقال أحد الديمقراطيين المقربين منهم جميعا لشبكة "سي إن إن": "إنهم يراقبون وينتظرون أن يتوصل الرئيس بايدن إلى قرار بمفرده". (العربية)

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