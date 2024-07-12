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عربي-دولي

على مدى سنوات... كيف حاول موظفو البيت الأبيض إخفاء انخفاض القدرات العقلية لبايدن؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 02:20
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قام موظفو البيت الأبيض بتنفيذ خطط خاصة لسنوات عديدة لإخفاء القدرات العقلية للرئيس الأميركي جو بايدن العقلية عن العالم، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر داخل البيت الأبيض: "بايدن أخفى عيوبه عن الجمهور، صدم العديد من الأمريكيين عندما رأوا فشله فجأة على الهواء مباشرة".
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ووفقا له، من أجل تطوير استراتيجية لإخفاء حالة بايدن، تم تعيين موظفين خاصين حاولوا بكل طريقة ممكنة تخفيف إخفاقات بايدن الواضحة، وأضاف: "لقد حددوا إمكانية وصول الصحفيين إليه، واختاروا سلالم منخفضة للطائرة الرئاسية، وقاموا بطباعة خطاباته بخط كبير وواضح، وأحيانا كانوا يحيطون به جسديا من جميع الجهات لإخفاء مشيته القاسية عن الكاميرات".
 
وأكد المصدر: "اعتقدت أن أشخاصا من حاشيته هم الذين سيتسببون في انهياره".
وفي وقت سابق، اعترف بايدن بأن الشائعات حول اضطرابه العقلي تثير غضبه، ونفى التقارير التي تشير إلى عدم قدرته على مواصلة أداء واجباته كرئيس للبلاد بسبب عمره وحالته الصحية.
 
هذا وقد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن تدهور حالة بايدن تزايد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وأصبح الأمر أكثر إثارة للقلق خاصة بعد فشل مناظرته مع ترامب. (روسيا اليوم)
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