الأيام المقبلة ستكون قاسية على بايدن.. حرب البيانات ستنطلق!

يعمل مشرعون ديمقراطيون خلال الـ48 ساعة القادمة على إصدار بيانات تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي. وكشفت المصادر أن هناك تخطيطا منسقا، وبعض البيانات مكتوبة مسبقا.

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وليس من الواضح أن أي شيء قاله بايدن في مؤتمره الصحافي، ليل الخميس، يمكن أن يعيد توجيه المسار المتوقع للأحداث.وخلال المؤتمر الصحافي بقمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، شدّد الرئيس بايدن على "أهمية تهدئة المخاوف" المتعلقة بترشحه للرئاسة، وذلك في وقت يحتدم الجدل بشأن حالته الصحية.وقالت مصادر متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز" إن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب أبلغت الأعضاء بأنه يجب عليهم التعبير عن آرائهم.وتوقعت أحد هذه المصادر المطلعة أن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستكون "قاسية"، وأنه قد يصبح من غير الممكن أن يستمر الرئيس في السباق بحلول وقت ما من الأسبوع المقبل.ولكن هناك أيضًا اعتراف، كما قال مصدران، بأن الدعوات العامة من القيادة لانسحابه ستؤدي إلى معارضة عنيدة من الرئيس نفسه.وليس من الواضح أي عدد من الانشقاقات عن الديمقراطيين سيغير رأي الرئيس. وحتى الآن، دعا أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب وعضو ديمقراطي واحد في مجلس الشيوخ بايدن علنًا إلى إنهاء محاولته إعادة انتخابه. (العربية)