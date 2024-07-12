بعد عام على احتجازها.. إيران تفرج عن ناقلة نفط

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كشفت بيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصة لندن أن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال واحتجزتها إيران قبل أكثر من عام كانت متجهة إلى المياه الدولية أمس الخميس.وكان الجيش الإيراني قد صعد على متن الناقلة "أدفانتج سويت" المستأجرة من قبل شركة شيفرون في خليج عمان في نسيان 2023 بعد أن زُعم أنها اصطدمت بقارب إيراني.ومن جهته، أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن وزارة الخارجية ترحب بالتقارير التي تفيد بالإفراج عن الناقلة وتدين مرة أخرى احتجاز النظام الإيراني غير القانوني للسفينة من المياه الدولية. (الجزيرة)