بينهم سوريان.. قوات الأمن البولندية تطرد لاجئين ما السبب؟

Advertisement

أعلن حرس الحدود البيلاروسي أن قوات الأمن البولندية طردت 3 لاجئين.وجاء في البيان: "عثر حرس حدود بريست على لاجئين سوريين ولاجئ أفغاني واحد على الحدود مع بولندا".وأضاف البيان: "وفقا للاجئين، تم احتجازهم في بولندا بعد طلبهم اللجوء، وبدأ عناصر قوات الأمن البولندية في ركلهم وضربهم بالهراوات، وتم طردهم إلى أراضينا".ووفقا للبيان، قدم حرس الحدود البيلاروسي الإسعافات الأولية للاجئين، واستدعوا سيارة إسعاف وفرقة من المحققين.وتابع البيان: "أكد اللاجئون للمحققين أنهم كانوا يتوجهون إلى ألمانيا عبر بولندا، وتم احتجازهم من قبل البولنديين، وصادروا أموالهم وممتلكاتهم الشخصية". (روسيا اليوم)