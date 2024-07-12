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عربي-دولي

بينهم سوريان.. قوات الأمن البولندية تطرد لاجئين ما السبب؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 05:22
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أعلن حرس الحدود البيلاروسي أن قوات الأمن البولندية طردت 3 لاجئين.

وجاء في البيان: "عثر حرس حدود بريست على لاجئين سوريين ولاجئ أفغاني واحد على الحدود مع بولندا".

وأضاف البيان: "وفقا للاجئين، تم احتجازهم في بولندا بعد طلبهم اللجوء، وبدأ عناصر قوات الأمن البولندية في ركلهم وضربهم بالهراوات، وتم طردهم إلى أراضينا".
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ووفقا للبيان، قدم حرس الحدود البيلاروسي الإسعافات الأولية للاجئين، واستدعوا سيارة إسعاف وفرقة من المحققين.

وتابع البيان: "أكد اللاجئون للمحققين أنهم كانوا يتوجهون إلى ألمانيا عبر بولندا، وتم احتجازهم من قبل البولنديين، وصادروا أموالهم وممتلكاتهم الشخصية". (روسيا اليوم)
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