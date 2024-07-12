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عربي-دولي

قد تكلفانه كثيرا... بايدن ارتكب زلتين في ساعتين

Lebanon 24
12-07-2024 | 05:57
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قالت وكالة بلومبرغ إنه على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيبقى في السباق الرئاسي لعام 2024، لكن زلتين أو خطأين فادحين في غضون ساعتين عمقا المخاوف بشأن حدته العقلية التي تهدد حملته، وقد يكلفانه كثيرا.
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ورأى بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، أن قمة الناتو هذا الأسبوع فرصة لطمأنة الحلفاء الذين ظلوا قلقين لمدة أسبوعين بشأن قدراته بعد أول أداء له في المناظرة ضد دونالد ترامب.

خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومؤتمر صحفي استمر لمدة ساعة تقريبًا، تحدث بثقة عن مجموعة من القضايا المعقدة بدءًا من قانون الضرائب والسياسة التجارية وحتى روسيا والحرب بين إسرائيل وحماس.

ولكن مع عدم وجود هامش للخطأ تقريبًا، أخطأ بايدن في اعتبار اثنين من أكبر حلفائه أعظم أعدائه.

أثار الرئيس شهقات وسخرية فورية على الإنترنت عندما قدم زيلينسكي عن طريق الخطأ على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حدث أقيم في وقت متأخر من بعد الظهر. ثم، في افتتاح المؤتمر الصحفي، تخبط في سؤال حول نائبة الرئيس كامالا هاريس بقوله إنه "لم يكن ليختار نائب الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس" لو لم يكن يثق بها.

وكان الهدف من المؤتمر الصحفي المنفرد، وهو الأول لبايدن هذا العام، هو إظهار أنه يتمتع بالقدرة على التحمل والمهارة لطرح قضية أمام الناخبين بضرورة انتخابه على ترامب في نوفمبر.

وقال حلفاؤه المخلصون إنهم ابتهجوا عندما تلقى أسئلة من 11 صحفيا وأظهر تواضعا أكبر مما أظهره في الأيام الأخيرة بشأن الطريق السياسي الصعب الذي ينتظره.

وقال بايدن: "أنا مصمم على الترشح، لكن أعتقد أنه من المهم أن أهدئ المخاوف".
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