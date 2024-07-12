حكومة نتنياهو تُمدّد الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي

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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود لغاية 36 شهرا، للسنوات الثماني المقبلة.ولفتت الصحيفة إلى أن تمديد خدمة الاحتياط يأتي بهدف زيادة عدد الجنود في صفوف الجيش الإسرائيلي في ظل التحديات التي تفرضها الحرب.ووفق الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي ينوي رفع سن الإعفاء من الاحتياط من سن الـ40 إلى سن الـ45 والضباط من 45 إلى 50 عاما، كما ستزيد مدة خدمة الاستدعاء سنويا بشكل كبير. (روسيا اليوم)