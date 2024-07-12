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عربي-دولي
روسيا: أميركا أخفت وضع بايدن الحقيقي منذ فترة طويلة
Lebanon 24
12-07-2024
|
09:27
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أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة العميقة ووسائل الإعلام الأميركية أخفت منذ فترة طويلة الوضع الحقيقي للرئيس جو بايدن عن الرأي العام.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحالة النفسية للرئيس الأميركي تعتبر أبرز أخبار قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وجاءت تصريحات وزارة الخارجية بعدما أخطأ بايدن وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يتدارك الأمر، وفي زلة لسان أخرى، وصف بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنه نائب الرئيس.
ومن جانبه قال الكرملين، الجمعة، إن العالم كله لاحظ زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي، أمس الخميس.
ورفض الكرملين تصريحات بايدن تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
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