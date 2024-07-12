تحطم طائرة "سوخوي سوبر جيت" ومقتل طاقمها في ضواحي موسكو

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية إنّ طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت" كانت في رحلة تجريبية عقب أعمال صيانة تحطمت في ضواحي موسكو، وقتل طاقمها المؤلف من 3 أشخاص.



وتابعت: "الطائرة تابعة لشركة "غازبروم"، وخضعت لصيانة دورية، واليوم تم إجراء رحلة تجريبية، ولم يكن على متنها سوى طاقم مكون من ثلاثة أشخاص". (روسيا اليوم)

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