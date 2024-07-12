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تحطم طائرة "سوخوي سوبر جيت" ومقتل طاقمها في ضواحي موسكو

Lebanon 24
12-07-2024 | 10:11
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أعلنت هيئة الطوارئ الروسية إنّ طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت" كانت في رحلة تجريبية عقب أعمال صيانة تحطمت في ضواحي موسكو، وقتل طاقمها المؤلف من 3 أشخاص.

وتابعت: "الطائرة تابعة لشركة "غازبروم"، وخضعت لصيانة دورية، واليوم تم إجراء رحلة تجريبية، ولم يكن على متنها سوى طاقم مكون من ثلاثة أشخاص". (روسيا اليوم)
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