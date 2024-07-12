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خبير أممي: مستوى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان مرعب

Lebanon 24
12-07-2024 | 11:35
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حذر رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان، الجمعة، من الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في السودان إثر انتشار القتال في مناطق جديدة.
وأضاف الخبير الأممي المستقل، في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الكتروني، أن "المدنيين تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة منذ بداية النزاع غير المبرر".
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وجاءت تصريحات نويصر في ختام زيارة يجريها إلى السودان لتقييم حالة حقوق الإنسان في ظل الصراع المستمر بين الجيش و"الدعم السريع".
ووصف حجم ومستوى الانتهاكات التي ارتكبت في السودان بأنهما "مرعبان". (الأناضول)
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