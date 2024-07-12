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عربي-دولي

زلات لسانه كثيرة.. مانحون يهددون بوقف تمويل حملة بايدن

Lebanon 24
12-07-2024 | 14:28
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء اليوم الجمعة، بأن مجموعة من المانحين سيعلقون نحو 90 مليون دولار من التبرعات إذا أصر الرئيس الاميركي جو بايدن على الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الصحيفة أن "مجموعة من المانحين في الحزب الديمقراطي أبلغوا لجنة العمل السياسي الداعمة للرئيس جو بايدن، أن نحو 90 مليون دولار من التبرعات ستبقى معلقة إذا أصر على الترشح للانتخابات الرئاسية".
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وتأتي هذه التسريبات بعد ارتكاب بايدن عددا من زلات اللسان، فيما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع موقع بايدن في السباق، وبدأ يسود الاعتقاد لدى الديمقراطيين بأن بايدن لا يمكنه الفوز بالسباق، وأن تأثير ذلك قد يمتد إلى السباقات الانتخابية في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وهو ما قد يمنح الجمهوريين سيطرة كاملة على الأفرع التنفيذية والتشريعية للحكومة الأميركية.


ودعا ما لا يقل عن 17 عضوا في الكونغرس من الحزب الديمقراطي حتى الآن بايدن إلى الانسحاب والسماح للحزب باختيار مرشح آخر عنه، من بينهم ساسة أعلنوا عن موقفهم هذا بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الخميس، فيما أكد بايدن تصميمه على الترشح واستعداده لفحص طبي جديد.
 
 
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