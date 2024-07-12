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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الجميع لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وموظفيها، قائلا إنه "لا يوجد بديل لها".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش خلال مؤتمر للتعهدات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف إلى زيادة المساهمات للوكالة التابعة للأمم المتحدة.وقال غوتيريش: "ندائي للجميع هو: حماية الأونروا، وموظفيها".وأضاف: "بدون الدعم والتمويل اللازمين للأونروا، فإن لاجئي فلسطين سيفقدون شريان الحياة الحاسم وآخر بصيص أمل بمستقبل أفضل".وتابع غوتيريش: "الوقت قد حان لوضع نهاية لهذه الحرب الرهيبة، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".وشدد على أنه في نهاية المطاف، الحل السياسي وحده الذي يمكن أن يضع حداً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر تطبيق مبدأ "حل الدولتين".وأردف غوتيريش: "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأشار إلى أن "195 من موظفي وكالة الأونروا قتلوا بقطاع غزة، وهو أعلى عدد ضحايا في تاريخ الأمم المتحدة". (الأناضول)