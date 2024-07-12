الحوثيون يعلنون عن عملية جديدة.. استهدفوا سفينة مرتين

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أعلن الحوثيون، مساء اليوم الجمعة، استهداف سفينة مرتين الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "استهدفنا سفينة Charysalis في البحر الأحمر وباب المندب".