الأونروا: موظفونا المحتجزون لدى إسرائيل تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن موظفيها الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية تعرضوا لـ"سوء معاملة وتعذيب".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر للتعهدات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف إلى زيادة المساهمات للوكالة التابعة للأمم المتحدة.وأضاف لازاريني، أن "الوكالة تترنح تحت وطأة الهجوم المستمر في غزة".وأوضح أن "موظفو الأونروا، الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية، أبلغوا عن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب".وأشار لازاريني، إلى أن "195 من العاملين في الأونروا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية".وقال لازاريني، إن "الأونروا تناشد للحصول على 1.2 مليار دولار لحالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتغطية الاحتياجات الإنسانية الحرجة حتى نهاية العام".وأضاف أن "هذا النداء، والنداء الطارئ من أجل سوريا ولبنان والأردن، حصلا على تمويل أقل من 20 بالمئة".وخلال المؤتمر نفسه، قال رياض منصور، مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن "الأشهر التسعة الماضية كانت طويلة ومؤلمة ومروعة".وأضاف منصور، إنه "لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين يلجؤون إليه في قطاع غزة، كما أشار الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش)، ولا حتى تحت علم الأمم المتحدة".وتابع: "حيث لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المدارس وتقصفها في هجوم تلو الآخر، ما يزيد من الخسائر البشرية والدمار والصدمات التي لحقت بشعبنا، بما في ذلك 40 ألف طفل فلسطيني".