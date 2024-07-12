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عربي-دولي

"ميتا" تتخذ قراراً جديداً بشأن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"

Lebanon 24
12-07-2024 | 16:45
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أعلنت شركة "ميتا"، مساء اليوم الجمعة أنها ستنهي تعليق حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في الأسابيع المقبلة.
 
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