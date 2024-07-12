مصدر إسرائيلي: نحن على بعد خطوة من استعادة نحو 30 رهينة

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كشف مصدر مطلع للقناة 12 الإسرائيلية، أن "تل أبيب باتت قريبة من استعادة عدد من الرهائن المحتجزين في غزة".ونقلت القناة عن المصدر قوله: "نحن على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 رهينة على قيد الحياة".وأضاف المصدر أن "مسؤولين أمنيين حذروا من أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتاً طويلاً وأن تنفيذها صعب".كذلك حذّر المسؤولون الأمنيون وفق المصدر من احتمال تأجيل إبرام اتفاق وقتل رهائن إضافيين خلال القتال.