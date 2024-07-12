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عربي-دولي

مصدر إسرائيلي: نحن على بعد خطوة من استعادة نحو 30 رهينة

Lebanon 24
12-07-2024 | 17:10
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كشف مصدر مطلع للقناة 12 الإسرائيلية، أن "تل أبيب باتت قريبة من استعادة عدد من الرهائن المحتجزين في غزة".
ونقلت القناة عن المصدر قوله: "نحن على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 رهينة على قيد الحياة".
وأضاف المصدر أن "مسؤولين أمنيين حذروا من أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتاً طويلاً وأن تنفيذها صعب".
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كذلك حذّر المسؤولون الأمنيون وفق المصدر من احتمال تأجيل إبرام اتفاق وقتل رهائن إضافيين خلال القتال.
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