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عربي-دولي

روسيا والصين تردان على قمة "الناتو" بمناورات عسكرية مشتركة

Lebanon 24
12-07-2024 | 19:00
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أعلنت الصين الجمعة أنها تجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا على طول ساحلها الجنوبي عقب قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن وتحذير لليابان من تهديد متزايد لعلاقات بكين القوية مع موسكو.

ورفضت بكين التحذيرات ووصفتها بأنها "غير مسؤولة واستفزازية" بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الصينية أن الجيشين الصيني والروسي أطلقا المناورات التي تحمل اسم "البحر المشترك 2024" في "أوائل يوليو" وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري.
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