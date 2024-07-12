قائد فصيلة بقوى الأمن الداخلي التابعة للحركة.. إسرائيل تؤكد مقتل مسؤول في "حماس" بغزة

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أكد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اغتيال مسؤول في حركة "حماس" بقطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في "إكس" بعنوان: "عامل مزيف في مؤسسة مساعدات إنسانية نهارا، وإرهابي في الليل".وأضاف المنشور: "تصفية حسام منصور، قائد فصيلة في قوى الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس".وتابع: "كان منصور مديرا في مؤسسة خيرية تحوّل الأموال للتنظيمات الإرهابية تحت غطاء الأعمال الإنسانية".ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام تابعة لحماس قولها، إنه قتل أيضا 4 أشخاص في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل منصور، والتي استهدفت وفقا لها مركزا لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوب قطاع غزة.وكان الدفاع المدني الفلسطيني في غزة قد أفاد أمس الجمعة بأن فرق الإنقاذ انتشلت نحو 60 جثة لفلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال الأسبوع من حي تل الهوى وأطراف حي الصبرة في مدينة غزة.وأشار سكان وفرق إنقاذ إلى تمركز قناصة ودبابات إسرائيلية في أراض مرتفعة ببعض المواقع رغم انسحاب الدبابات من بعض المناطق، وحذروا الأهالي من محاولة العودة إلى منازلهم في تلك المناطق.وذكر الجيش الإسرائيلي أنه عثر على طائرات مسيرة وأسلحة أخرى داخل ما قال إنه "مجمع قتالي" لحماس في المقر السابق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، مضيفا أنه أجلى المدنيين من المنطقة قبل شن الهجوم.(سكاي نيوز)