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عربي-دولي

بزشكيان لأميركا: إيران لن ترضخ للضغوط

Lebanon 24
12-07-2024 | 23:12
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أعلن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان ان الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن إيران لن ترضخ للضغوط، وذلك في بيان نشر اليوم السبت سلط فيه أيضا الضوء على صداقة بلاده مع الصين وروسيا.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها وتتعامل مع أوروبا.
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وقال بزشكيان في البيان الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد" ونشر في صحيفة طهران تايمز اليومية إن على الولايات المتحدة "أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية".

وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عاما، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف حدة التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتحسين آفاق التحرير الاجتماعي والتعددية السياسية.

لكن الكثير من الإيرانيين يشككون في قدرته على الوفاء بوعود حملته الانتخابية نظرا لأن المرشد علي خامنئي، وليس الرئيس، هو من يملك السلطة العليا في إيران.

وأضاف بزشكيان "لقد وقفت الصين وروسيا إلى جانبنا باستمرار خلال الأوقات الصعبة. ونحن نقدر هذه الصداقة بشدة".

وتابع أن "روسيا حليف استراتيجي وجار مهم لإيران وستظل إدارتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز تعاوننا"، مشيرا إلى أن طهران ستدعم بقوة المبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

واختتم قائلا: "لقد منحني الشعب الإيراني تفويضا قويا لمتابعة المشاركة البناءة بقوة على الساحة الدولية مع الإصرار على حقوقنا وكرامتنا ودورنا المستحق في المنطقة والعالم. أوجه دعوة مفتوحة لكل الراغبين في الانضمام إلينا في هذا المسعى التاريخي".(سكاي نيوز)





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