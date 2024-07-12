برسالة مفتوحة.. برلمانيون سابقون يدعون بايدن لإعطاء شخصيات أخرى فرصة الترشح

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طالب أكثر من 20 عضواً ديمقراطياً سابقاً في الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، الرئيس جو بايدن إلى عقد مؤتمر مفتوح للحزب الديمقراطي وإعطاء شخصيات أخرى فرصة لتقديم ترشيحاتهم.وكتب هؤلاء في رسالة مفتوحة: "بايدن سيخدم الأمة التي يحبها بشكل أفضل من خلال إطلاق يد المندوبين الذين يفترض أن يسموه لولاية ثانية. إذا قرر فعل ذلك، فهذا يعني عقد مؤتمر مفتوح في أغسطس. نحن نطلب منه اتخاذ هذا القرار".وأضافوا "لا نريد القول إننا نفضل مرشحاً آخر بدلاً منه (لكننا) واثقون من أن مرشحاً ديمقراطياً كفؤاً أو أكثر سيتقدمون".وجاء في الرسالة أن "نزاهة الرئيس ورؤيته سليمتان. مع ذلك فإن الطاقة والقدرة على التحمل التي يحتاجهما من أجل حملة انتخابية وفترة ولاية أخرى قد تضاءلتا. هذه المشكلة تنخر البلاد منذ أشهر وبلغت ذروتها أثناء مناظرة 27 يونيو وما بعدها".بالنسبة للموقعين على الرسالة المفتوحة الذين لا يطالبون الرئيس علناً بالانسحاب، فإن عقد مؤتمر مفتوح من شأنه أن "يحيي التفاؤل والحماس. ومن شأنه أيضاً أن يعيد تنشيط الحزب ويستحوذ على اهتمام الناخبين ولا سيما الشباب".واستأنف بايدن حملته الانتخابية الجمعة لدعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية بعد أداء متناقض في مؤتمر صحافي عقده الخميس وفشل في إسكات الأصوات المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي.وحاول بايدن طمأنة الناخبين إلى أنه في حالة جيدة الجمعة. وقال بايدن البالغ 81 عاماً لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيغان التي يجب عليه أن يفوز بها في تشرين الثاني ليهزم دونالد ترامب "علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام".ورفض بايدن بشدة التكهنات بأنه قد ينسحب من سباق الرئاسة الأميركية، وقال في تجمع حاشد الجمعة في ولاية ميشيغان إنه سيهزم "تهديد الأمة" دونالد ترامب.وعلى وقع هتافات "لا تنسحب"، قال بايدن "كان هناك كثير من التكهنات في الآونة الأخيرة. ماذا سيفعل جو بايدن؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ إليكم إجابتي: أنا مرشح وسوف نفوز. لن أغير ذلك".ويواجه الرئيس موجات متواصلة من الدعوات بين الديمقراطيين للتخلي عن ترشحه للعام 2024 منذ المناظرة في 27 حزيران التي فقد خلالها بايدن تسلسل أفكاره وبدا متعباً.لكن بايدن أصر على أنه قادر على إقناع الناخبين بدعمه على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر أنه يتخلف عن ترامب.(العربية)