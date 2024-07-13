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عربي-دولي

واصفا ترامب بـ "تهديد للأمة الأميركية".. بايدن: مستمر في ترشحي

Lebanon 24
13-07-2024 | 00:03
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كرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان، الجمعة، تأكيده على أهليّته للترشح بالانتخابات الرئاسية، واصفا ترامب بأنه "تهديد للأمة الأميركية". 

وأضاف "أنا الديمقراطي الوحيد الذي هزمت ترامب في الانتخابات وسوف أهزمه مجددا في الانتخابات المقبلة". 
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وقال: "إدارتي حققت نجاحات في ملف الاقتصاد ونحن على الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أنه "سأترشح لانتخابات 2024 وسنفوز بها". 

ووصف ترامب بأنه "يشكل تهديدا للأمة الأميركية".

وأضاف "سنواجه التهديدات التي يشكلها ترامب على ديمقراطيتنا". 

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي على أهمية إنهاء الحرب في غزة، وقال: "الحرب في غزة يجب أن تنتهي فورا". 

واختتم كلمته بالقول: " أعرف أن عمري كبير لكن أعرف كيف أقول الحقيقة وكيف أقوم بعملي". 

ويحاول المسؤولون والمانحون والناشطون الديمقراطيون تحديد ما إذا كان بايدن هو أفضل رهان لهم لهزيمة ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، ومدى قدرته على الفوز بفترة رئاسية أخرى مدتها أربع سنوات.
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