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عربي-دولي

على الرغم من عودة التمويل.. الأونروا تحدد موعد نفاد الأموال

Lebanon 24
13-07-2024 | 01:14
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أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن الوكالة لديها أموال لمواصلة العمل حتى أيلول.

وقال لازاريني: "عملنا بلا كلل مع الشركاء لاستعادة الثقة في الوكالة"، بعد أن علقت دول عدة تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية في يناير بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.
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وأشار لازاريني إلى أن التعهدات الجديدة بتقديم أموال ستساعد في ضمان عمليات الطوارئ حتى ايلول.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ناشد الجمعة الجهات المانحة تمويل الأونروا، مشيرا إلى غياب أي بديل منها على الرغم من الانتقادات الإسرائيلية.

وحذر غوتيريش في مؤتمر للمانحين من أن الفلسطينيين الذين يعانون سيفقدون "شريان حياة حيويا" من دون الأونروا.

وقال: "دعوني أكون واضحا، لا يوجد بديل عن الأونروا".

وأضاف: "في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ في غزة (...) يتم دفع المدنيين بطريقة مروعة إلى دوائر جحيم أعمق".
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