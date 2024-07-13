بعد التقارب بين رئيس البلاد وإسرائيل.. الأرجنتين تصنف حماس "منظمة إرهابية"

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أكدت الرئاسة الأرجنتينية، أمس الجمعة، تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، وذلك في ظل التقارب المستمر بين رئيس البلاد خافيير ميلي وإسرائيل، وفقاً لما ذكرته شبكة "إيه بي سي" الأميركية.يأتي هذا القرار الأرجنتيني في ظل تواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، عقب الهجمات التي شنتها الحركة داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى خطف 251 رهينة، وفقًا لأرقام رسمية.وردت إسرائيل عقب تلك الهجمات بقصف مكثف وعمليات برية في القطاع الفلسطيني، أسفرت عن استشهاد أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.وأعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فور وصوله إلى إسرائيل عن عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس.وأشار القرار الذي أعلنه مكتب ميلي إلى علاقات حماس الوثيقة مع إيران، التي تحملها الأرجنتين مسؤولية هجومين مسلحين داميين على مواقع يهودية في البلاد.تأتي هذه الخطوة قبل أيام فقط من الذكرى الثلاثين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات، في أسوأ هجوم من نوعه بتاريخ الأرجنتين الحديث.وأدى هجوم آخر على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا.واتهم القضاء الأرجنتيني أعضاء في حزب الله بتنفيذ الهجومين.(سكاي نيوز)