31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتانياهو يتراجع عن "تنازل رئيسي" في محادثات وقف إطلاق النار.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
13-07-2024
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتانياهو، "تراجع عن تنازل رئيسي" في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية مع حركة حماس، مطالبا بمنع المسلحين من العودة إلى شمالي قطاع غزة خلال وقف القتال النهائي.
Advertisement
وقال المصدر إن إسرائيل "وافقت في السابق على السماح للفلسطينيين بالوصول دون قيود إلى شمالي القطاع خلال وقف إطلاق النار"، لكن نتانياهو "أبلغ فريقه المفاوض هذا الأسبوع، بالمطالبة بمنع المسلحين من دخول شمالي غزة كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار".
ووفقا لمراقبين، فمن المتوقع أن يؤدي الطلب الجديد إلى تقويض التقدم المحرز في المفاوضات.
والأسبوع الماضي، قال مسؤول الأميركي لشبكة "سي إن إن"، إن الاتفاق الإطاري "موجود"، في حين أوضح مسؤول إسرائيلي أن نتانياهو "سمح لمفاوضيه بالدخول في مفاوضات مفصلة، مما يشير إلى اختراق محتمل".
والجمعة، قال مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع لوكالة رويترز، إن "مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار".
ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق إلى وقف لإطلاق النار، لأن حركة حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.
ولاحقا نفى مكتب نتانياهو التقرير الذي أوردته رويترز، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، واعتبر ذلك محض أخبار كاذبة، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة" في تل أبيب.
وتجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه الولايات المتحدة، يسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وبدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، في أعقاب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، حسب إحصاءات إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية في القطاع الفلسطيني المحاصر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
Lebanon 24
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
07:15 | 2024-07-12
12/07/2024 07:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
14:36 | 2024-07-12
12/07/2024 02:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة للجميع.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب رغم كل الأزمات والمشاكل (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة للجميع.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب رغم كل الأزمات والمشاكل (فيديو)
08:20 | 2024-07-12
12/07/2024 08:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
08:13 | 2024-07-12
12/07/2024 08:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
01:29 | 2024-07-13
13/07/2024 01:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:23 | 2024-07-13
في القدس.. تظاهرة تطالب بإنجاز "صفقة تبادل الأسرى" مع "حماس"!
06:17 | 2024-07-13
ممثل "حماس" في لبنان: الشعب الفلسطيني لن يخضع لإسرائيل
06:10 | 2024-07-13
"رحلة غريبة" في اليونان.. تفاصيلها لا تخطر في البال!
05:54 | 2024-07-13
العثور على جثة سيّدة في دولة عربيّة... ماذا كشفت التحقيقات عن سبب وفاتها؟
05:31 | 2024-07-13
إسمان مهمّان جدّاً... من استهدفت إسرائيل في خان يونس؟
05:29 | 2024-07-13
بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.. الحكومة المصرية تكشف الحقيقة
فيديو
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
13/07/2024 13:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
13/07/2024 13:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
13/07/2024 13:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24