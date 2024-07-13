31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد انسحاب القوات الاسرائيلية.. عشرات الجثث داخل أحياء غزة
Lebanon 24
13-07-2024
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت فرق إنقاذ فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من بعض أحياء مدينة غزة خلال الليل بعد هجوم عسكري عنيف استمر أسبوعا لكنه واجه مقاومة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما خلف عشرات الشهداء ودمر منازل وطرقا في أكبر منطقة حضرية بالقطاع.بحسب وكالة "رويترز".
Advertisement
وجاء الهجوم في الشهر العاشر للحملة العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تهدف للقضاء على حماس، بينما تسعى قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق يمهد الطريق لإطلاق الرهائن المتبقين لدى حماس منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن الفرق انتشلت نحو 60 جثة لفلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال الأسبوع من حي تل الهوا وأطراف حي الصبرة في مدينة غزة.
وأشار سكان وفرق إنقاذ إلى تمركز قناصة ودبابات إسرائيلية في أراض مرتفعة ببعض المواقع رغم انسحاب الدبابات من بعض المناطق، وحذروا الأهالي من محاولة العودة إلى منازلهم في تلك المناطق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
Lebanon 24
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
07:15 | 2024-07-12
12/07/2024 07:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
14:36 | 2024-07-12
12/07/2024 02:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة للجميع.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب رغم كل الأزمات والمشاكل (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة للجميع.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب رغم كل الأزمات والمشاكل (فيديو)
08:20 | 2024-07-12
12/07/2024 08:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
08:13 | 2024-07-12
12/07/2024 08:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
01:29 | 2024-07-13
13/07/2024 01:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:41 | 2024-07-13
شاهد.. فيديو للحظة استهداف إسرائيل سيارة دفاع مدني خلال "مجزرة المواصي"
06:23 | 2024-07-13
في القدس.. تظاهرة تطالب بإنجاز "صفقة تبادل الأسرى" مع "حماس"!
06:17 | 2024-07-13
ممثل "حماس" في لبنان: الشعب الفلسطيني لن يخضع لإسرائيل
06:10 | 2024-07-13
"رحلة غريبة" في اليونان.. تفاصيلها لا تخطر في البال!
05:54 | 2024-07-13
العثور على جثة سيّدة في دولة عربيّة... ماذا كشفت التحقيقات عن سبب وفاتها؟
05:31 | 2024-07-13
إسمان مهمّان جدّاً... من استهدفت إسرائيل في خان يونس؟
فيديو
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
13/07/2024 13:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
13/07/2024 13:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
13/07/2024 13:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24