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عربي-دولي

بعد انسحاب القوات الاسرائيلية.. عشرات الجثث داخل أحياء غزة

Lebanon 24
13-07-2024 | 03:59
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قالت فرق إنقاذ فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من بعض أحياء مدينة غزة خلال الليل بعد هجوم عسكري عنيف استمر أسبوعا لكنه واجه مقاومة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما خلف عشرات الشهداء ودمر منازل وطرقا في أكبر منطقة حضرية بالقطاع.بحسب وكالة "رويترز".
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وجاء الهجوم في الشهر العاشر للحملة العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تهدف للقضاء على حماس، بينما تسعى قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق يمهد الطريق لإطلاق الرهائن المتبقين لدى حماس منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن الفرق انتشلت نحو 60 جثة لفلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال الأسبوع من حي تل الهوا وأطراف حي الصبرة في مدينة غزة.

وأشار سكان وفرق إنقاذ إلى تمركز قناصة ودبابات إسرائيلية في أراض مرتفعة ببعض المواقع رغم انسحاب الدبابات من بعض المناطق، وحذروا الأهالي من محاولة العودة إلى منازلهم في تلك المناطق.
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