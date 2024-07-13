​إسمان مهمّان جدّاً... من استهدفت إسرائيل في خان يونس؟

استهدف الجيش الإسرائيليّ بغارة غرب خان يونس، وأشارت وسائل إعلام فلسطينيّة في هذا السياق عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ "هدف الغارة في خان يونس كان محمد الضيف قائد الجناح العسكري لـ"حماس".

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وأعلنت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ رافع سلامة قائد لواء خان يونس كان مستهدفا مع محمد الضيف أيضاً.



وتابعت أنّ التقارير تُشير إلى أنّ الضيف لم يكن معه أي من المحتجزين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، إنّ تقييم الجيش الإسرائيلي يُشير إلى أنّ محمد الضيف أُصيب بجروح خطيرة. (رصد لبنان 24)