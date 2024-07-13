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عربي-دولي

العثور على جثة سيّدة في دولة عربيّة... ماذا كشفت التحقيقات عن سبب وفاتها؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 05:54
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كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات العثور على جثة سيدة في منطقة العمرانية. وأشارت التحريات إلى أنّ فارقت الحياة نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأكد بيان لمديرية أمن الجيزة، أنه "بعد العثور على جثة سيدة في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادثة، وعثر على جثة سيدة، وتبيّن أنّها توفيت عقب تعاطيها جرعة زائدة من المواد المخدرة". (روسيا اليوم)
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