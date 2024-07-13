قتلى وجرحى في حادث سير مروّع في الجزائر

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون في حادث سير وقع صباح اليوم، في إليزي في الجزائر.



وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن سبب الحادث يعود إلى انحراف وانقلاب سيارة على الطريق السريع. (روسيا الوم)

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