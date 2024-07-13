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عربي-دولي

قتلى وجرحى في حادث سير مروّع في الجزائر

Lebanon 24
13-07-2024 | 07:22
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لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون في حادث سير وقع صباح اليوم، في إليزي في الجزائر.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن سبب الحادث يعود إلى انحراف وانقلاب سيارة على الطريق السريع. (روسيا الوم)
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