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إقتصاد

رقمٌ كبير.. إليكم كم بلغت قيمة العمليات التجارية بين الصين والدول العربية

Lebanon 24
13-07-2024 | 07:30
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كشفت وزارة التجارة الصينية في بيان أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية وصلت إلى 398.1 مليار دولار أميركي في عام 2023، بانخفاض 7.7 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة صادرات الصين إلى الدول العربية 181.3 مليار دولار في العام الفائت، بزيادة 4.7 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة الواردات من الدول العربية 216.8 مليار دولار أميركي، بانخفاض 16 في المائة على أساس سنوي، بحسب وكالة شينخو الصينية.
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ووقعت شركات صينية عقودا قيمتها 47.22 مليار دولار بشأن مقاولة المشاريع في الدول العربية في عام 2023، بزيادة 28.8 في المائة على أساس سنوي، بينما أنجزت أعمالا قيمتها 27.69 مليار دولار أميركي، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي. (سكاي نيوز عربية)
 

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