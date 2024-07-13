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شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ في غزة

Lebanon 24
13-07-2024 | 08:19
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أعلن مسؤولون في القطاع الطبي في غزة، أن 10 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في هجوم إسرائيلي استهدف مصلى في مخيم الشاطئ للنازحين غربي مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق، عن إستشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة نحو 300، في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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