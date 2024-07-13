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عربي-دولي

قتلى وجرحى في تركيا... ما الذي جرى مع مجموعة من السياح؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 09:20
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أفادت "روسيا اليوم" عن مقتل شخصين وإصابة 32 آخرين جراء اصطدام حافلة سياحية بعدة سيارات متوقفة ثم اصطدامها بجدار أحد المساكن في حيّ أكياكا، التابع لمنطقة أولا في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وأدى الحادث إلى سقوط بعض الركاب من الحافلة، بينما حوصر آخرون بداخلها. 
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وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 4 من المصابين في حالة خطرة. (روسيا اليوم)

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