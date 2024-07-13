قتلى وجرحى في تركيا... ما الذي جرى مع مجموعة من السياح؟

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أفادت "روسيا اليوم" عن مقتل شخصين وإصابة 32 آخرين جراء اصطدام حافلة سياحية بعدة سيارات متوقفة ثم اصطدامها بجدار أحد المساكن في حيّ أكياكا، التابع لمنطقة أولا في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.وأدى الحادث إلى سقوط بعض الركاب من الحافلة، بينما حوصر آخرون بداخلها.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 4 من المصابين في حالة خطرة. (روسيا اليوم)