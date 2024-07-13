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كيف علّقت "حماس" على "استهداف محمد الضيف"؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 09:44
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أعلنت حركة "حماس" أن "ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات في الحركة هي ادعاءات كاذبة تهدف للتغطية على حجم مجزرة خان يونس"، وذلك تعليقا على الإعلان عن استهداف محمد الضيف.

يأتي ذلك، بعدما زعم الجيش الإسرائيلي أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد لواء خان يونس للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تمّ شنها على جنوب قطاع غزة صباح اليوم السبت.
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وقالت حركة حماس في بيان، إن "مجزرة مواصي خان يونس تشكل تصعيدا خطيرا في مسلسل المجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب"، مشيرة إلى أن "هذه المجزرة استهدفت منطقة المواصي وهي كان الجيش الإسرائيلي قد صنفها على أنها منطقة آمنة، ودعا المواطنين للانتقال إليها، حيث استهدف بشكل مكثف ومتتال خيام النازحين، ليسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين". (روسيا اليوم)
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