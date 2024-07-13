قبل وبعد.. صورة تُظهر حجم الدمار في المواصي

قال الجيش الإسرائيلي إنّه نفذ عملية المواصي بالاشتراك مع جهاز الأمن العام "الشاباك".



ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للمجمع الذي قال إن قادة حماس المستهدفين كانوا بداخله، ظهر فيها فرق واضح في شكل المكان المستهدف قبل وبعد الاستهداف. (سكاي نيوز)