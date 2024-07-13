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عربي-دولي

"الصحة العالمية": الوصول للمساعدات في السودان محدود جدا

Lebanon 24
13-07-2024 | 11:14
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إن الوصول للمساعدات الإنسانية والخدمات الصحية في السودان "محدود للغاية".
جاء ذلك في منشور لغيبريسوس، على منصة "إكس"، حول النزاع الدائر في السودان منذ 15 شهرا.
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وأوضح غيبريسوس، أن الوصول للخدمات الصحية بات أصعب بكثير في هذا البلد بسبب نقص العاملين، وشح الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى وجود قرابة 15 مليون شخص في السودان يحتاجون لرعاية صحية عاجلة، مثل رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة وعلاج السرطان والسكري وغيرها من الأمراض الأخرى.
غيبريسوس، تطرق كذلك إلى المجاعة المتزايدة في السودان، قائلا إن أكثر من نصف سكانه يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأفاد بأن الوصول للمساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية "محدود للغاية" في السودان.
ودعا غيبريسوس، أطراف النزاع لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. (الاناضول)
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