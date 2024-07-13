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بعد هجوم المواصي.. الحوثيون يعلنون توسيع عملياتهم ضد إسرائيل

Lebanon 24
13-07-2024 | 16:30
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، توسيع عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ردا على هجومها الدامي على منطقة المواصي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقال الحوثيون في بيان إنهم يتابعون ما يجري في قطاع غزة وارتكاب إسرائيل "مجزرة" راح ضحيتها مئات الشهدا والجرحى.
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وأفاد البيان أن الحوثيين ملتزمون بمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل على اتخاذ ما يلزم وفق الإمكانات والقدرات المتاحة لدعمه.
وأكد البيان: "قواتنا لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأدت الغارات الإسرائيلية على المواصي في خانيونس، السبت، التي استهدف منطقة أعلنها الجيش الإسرائيلي آمنة في وقت سابق، إلى استشهاد 90 فلسطينيا على الأقل وإصابة المئات، وفق السلطات الصحية بقطاع غزة. (سكاي نيوز)
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