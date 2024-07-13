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عربي-دولي

هجوم إسرائيلي يطالُ دمشق.. مقتل عسكريّ سوري وإصابة 3 آخرين

Lebanon 24
13-07-2024 | 23:05
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قتل عسكري سوري وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع العسكرية في محيط دمشق وأحد الأبنية السكنية في داخل المدينة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري فجر اليوم الأحد.
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وذكر المصدر أن "العدوان انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق".

وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت طلصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عدداً غير قليل منها".

إلى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام محلية عن "انفجار مستودع ذخيرة جراء الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف أحد النقاط في محيط العاصمة".

وتناقل إعلاميون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهرُ حريقاً مندلعاً في منطقة سكنية في حي كفرسوسة بدمشق.
 
 
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