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شاهد... الصورة الأولى للمشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب

Lebanon 24
14-07-2024 | 01:26
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أطلق مسلح يبلغ من العمر 20 عاما النار على دونالد ترامب في تجمع جماهيري بولاية بنسلفانيا، السبت، في حادث خطير ومرحلة حرجة تمر بها الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.
 
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وكان الرئيس السابق يتحدث إلى آلاف المعجبين عندما أمسك بأذنه وغطى الدم وجهه بعد أن أطلق المشتبه به النار ببندقية AR من سطح مبنى على بعد حوالي 120 متر من المسرح.
تم إطلاق 8 طلقات على الأقل وبدأ الحشد في الصراخ بينما كان عملاء الخدمة السرية يحاصرون ترامب.


وتداولت حسابات على موقع "إكس" ماقيل إنها صورة للمشتبه به توماس ماثيو كروكس.
 



ثم نهض ترامب ورفع قبضته وصاح "قاتل، قاتل، قاتل" بينما تم نقله بعيدًا عن مكان الحادث إلى المستشفى.
وكان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته في شكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني. (سكاي نيوز)

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