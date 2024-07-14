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عربي-دولي

بعد هجوم المواصي.. شهداء بغارات إسرائيلية على 4 منازل في غزة

Lebanon 24
14-07-2024 | 03:58
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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني ومسؤولون بقطاع الصحة أن ما لا يقل عن 17 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 50 آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وسقط القتلى جراء ما لا يقل عن 4 غارات جوية إسرائيلية منفصلة على 4 منازل في مناطق مختلفة بمدينة غزة.
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وقال سكان ومسؤولون بقطاع الصحة إن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه الجوي والبري.
والسبت أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 90 فلسطينيا في منطقة المواصي بخان يونس التي توصف بأنها منطقة إنسانية في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وهذا هو الهجوم الأكثر دموية في القطاع منذ أسابيع.


وقالت إسرائيل إن الهجوم استهدف محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، لكن من غير المؤكد أنه أسفر عن مقتله.
وقالت حماس إن مزاعم إسرائيل بأنها استهدفت قادة بالحركة كاذبة وتهدف إلى تبرير الهجوم. (سكاي نيوز)
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