Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع إطلاق صواريخ في رفح

Lebanon 24
14-07-2024 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1222562-638565646774024676.jpg
Doc-P-1222562-638565646774024676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هغاري أن لواء ناحال وسلاح الجو، هاجما موقعاً لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في رفح، ومجموعة مسلحة في الموقع.

وأضاف أن اللواء 401 دمر العديد من فتحات الأنفاق والبنية التحتية لمسلحين، في المنطقة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت الأحد.
Advertisement

وتابع أن لواء آخر قتل مسلحين في معارك عن قرب بمدينة غزة.

وحاولت مجموعة مسلحة زرع قنبلة قرب الجنود، فدمرها قبل سلاح الجو، بعد ذلك بوقت قصير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صواريخ على إسرائيل من محيط رفح صباح الخميس الماضي، وأسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية العديد منها.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:28 | 2024-07-14
10:49 | 2024-07-14
10:13 | 2024-07-14
10:00 | 2024-07-14
09:31 | 2024-07-14
08:38 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24