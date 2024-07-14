الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع إطلاق صواريخ في رفح

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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هغاري أن لواء ناحال وسلاح الجو، هاجما موقعاً لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في رفح، ومجموعة مسلحة في الموقع.وأضاف أن اللواء 401 دمر العديد من فتحات الأنفاق والبنية التحتية لمسلحين، في المنطقة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت الأحد.وتابع أن لواء آخر قتل مسلحين في معارك عن قرب بمدينة غزة.وحاولت مجموعة مسلحة زرع قنبلة قرب الجنود، فدمرها قبل سلاح الجو، بعد ذلك بوقت قصير.وأعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صواريخ على إسرائيل من محيط رفح صباح الخميس الماضي، وأسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية العديد منها.