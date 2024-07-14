رجل يقتل 3 أفراد من عائلته ثم ينتحرّ.. ماذا كُشف عن الحادثة؟

Advertisement

توفي اليوم الاحد، 3 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في بلدة لاوتلينغن التابعة لولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، وفقاً لصحيفة Südwest Presse الألمانية.وبحسب البيانات الأولية، قتل رجل 3 أفراد من عائلته ومن المفترض أنه تم استخدام سلاح ناري في الجريمة، ثم انتحر الجاني بعد الحادث.وتعمل طواقم الشرطة تعمل في موقع الحادث بوحدات كبيرة، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الجريمة بعد.من جهتها، أشارت صحيفة Bild الألمانية إلى أن الشرطة أكدت وجود العديد من القتلى والجرحى، لافتة إلى أن الدلائل المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن الجاني صياد.