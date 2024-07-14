في أول تعليق له.. هذا ما قاله والد منفذ محاولة اغتيال ترامب

بعدما كشفت السلطات الأميركية عن هوية منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خرج والده بتعليق عن الواقعة التي صدمت العالم.



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ورفض والد كروكس، ماثيو كروكس (53 عاما)، التحدث عن ابنه، وقال لشبكة "CNN" إنه يحاول معرفة ما حدث، وسوف يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون قبل التحدث عن الحادث المروع الذي هز الولايات المتحدة.



فيما ذكرت قناة "ABC"، أن السلاح الذي عثر عليه بموقع التجمع اشتراه قانونيا والد منفذ محاولة الاغتيال. وبحسب مكتب FBI، فإن منفذ محاولة الاغتيال هو توماس ماثيو كروكس، 20 عاما وقد قضى على الفور برصاص عناصر الخدمة السرية فور إطلاقه النار على ترامب.ورفض والد كروكس، ماثيو كروكس (53 عاما)، التحدث عن ابنه، وقال لشبكة "CNN" إنه يحاول معرفة ما حدث، وسوف يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون قبل التحدث عن الحادث المروع الذي هز الولايات المتحدة.فيما ذكرت قناة "ABC"، أن السلاح الذي عثر عليه بموقع التجمع اشتراه قانونيا والد منفذ محاولة الاغتيال.

وكانت العشرات من مركبات إنفاذ القانون وفرقة قنابل متمركزة أمام منزل المتهم القتيل بعد ساعات من إطلاق النار على ترامب.